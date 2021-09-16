Gelibolu'da annesini başına keserle vurarak öldürdü (2)
Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel
ANNESİYLE DAHA ÖNCEDEN DE TARTIŞMALAR YAŞAMIŞÇanakkale'nin Gelibolu ilçesinde annesi Nermin Güler'i başından keserle vurarak öldürmek suçundan gözaltına alınan Kamil Güler'in, daha önce de sık sık tartışma yaşadığı öğrenildi.
ANNESİYLE DAHA ÖNCEDEN DE TARTIŞMALAR YAŞAMIŞ
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde annesi Nermin Güler'i başından keserle vurarak öldürmek suçundan gözaltına alınan Kamil Güler'in, daha önce de sık sık tartışma yaşadığı öğrenildi. Recep Güler'in telefonla aradığı eşi Nermin Güler'in cevap vermemesi üzerine psikolojik sorunları olan oğlu ile yeniden tartışma yaşamasından endişe ettiği için polisi aradığı ortaya çıktı. Kamil Güler'in gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri