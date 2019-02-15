Gelibolu'da 4 Milyon Ziyaretçi Hedefi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yeni projelerle ziyaretçi sayısını iki yıl içinde 4 milyona çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kaşdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nı, 2018 yılında yaklaşık 2,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini anımsattı.

Tarihi alana ilişkin projeler hakkında bilgi veren Kaşdemir, "Tespit edilmiş 25 şehitlik alanının ziyarete açılmasına ve şehitlerimize yakışır düzenlemeler yapılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Seddülbahir Kalesi'nin restorasyonu mart ayında, teşhir tanzimi ise yıl sonunda tamamlanacak. Rotaları belirlenen yürüyüş yollarını 2019 yılı içinde, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Müzesi'ni de 2020'de açacağız." ifadesini kullandı.

Kaşdemir, ulusal ve uluslararası boyutta talep gören bir "anma turizmi destinasyonu" oluşturarak, yörenin yapısal, kültürel ve kırsal kalkınmasını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Bölge ve ülke ekonomisine turizm aracılığıyla önemli katkılar sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Kaşdemir, Çanakkale Boğazı'nın su altı dalış turizmi için marka değere sahip önemli batıkları barındırdığına dikkati çekti.

İsmail Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Çanakkale Muharebeleri'nin sportif amaçlı dalış meraklılarınca ziyaret edilebilecek bir dalış noktası olması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarına başladığımız ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni projelerle ziyaretçi sayısını iki yıl içinde 4 milyona çıkararak, dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi olmayı planlıyoruz."

Kaşdemir, teknoloji tabanlı Alan Yönetim Sistemi'ni de tamamlayarak, daha kaliteli bir ziyaret deneyimi sunmayı planladıklarına değinerek, Çanakkale ruhunu tüm Türkiye'de çocuklara ve gençlere aktarmak için "Gezici Tır Projesi"ni de bu yıl hayata geçireceklerini belirtti.

Kaynak: AA