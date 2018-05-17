Ünlü Şarkıcı Cannes Partisinde Mücevher Tasarımcısı İş Adamının Kucağına Oturdu

39 yaşındaki şarkıcı Nicole Scherzinger, Cannes Film Festivali partisinde mücevher tasarımcısı Fawaz Gruos'un kucağına oturdu. O anlar görenlerin ağızlarını açık bıraktı.

GECENİN BEĞENİLENLERİNDEN OLDU

65 yaşındaki ünlü zenginin kucağında pozlar veren eski Pussycat Dolls solisti, daha sonra ise Paris Hilton'un yanağına oldukça iştahlı bir öpücük kondurdu. Siyah dantel elbisesi giyen Nicole, gecenin en beğenilenleri arasında yer aldı.

Fransız kasabası Villa des Oliviers'te düzenlenen geleneksel partide sahneye çıkan Scherzinger, ünlü Bulgar tenisçi Grigor Dmitrov ile birlikte.