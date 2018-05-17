Ünlü Şarkıcı Cannes Partisinde Mücevher Tasarımcısı İş Adamının Kucağına Oturdu
Cannes Film Festivali'nin geleneksel partisinde ünlü iş adamı Fawaz Gruos'un kucağına oturan şarkıcı Nicole Scherzinger, geceye damgasını vurdu.
39 yaşındaki şarkıcı Nicole Scherzinger, Cannes Film Festivali partisinde mücevher tasarımcısı Fawaz Gruos'un kucağına oturdu. O anlar görenlerin ağızlarını açık bıraktı.
GECENİN BEĞENİLENLERİNDEN OLDU
65 yaşındaki ünlü zenginin kucağında pozlar veren eski Pussycat Dolls solisti, daha sonra ise Paris Hilton'un yanağına oldukça iştahlı bir öpücük kondurdu. Siyah dantel elbisesi giyen Nicole, gecenin en beğenilenleri arasında yer aldı.
Fransız kasabası Villa des Oliviers'te düzenlenen geleneksel partide sahneye çıkan Scherzinger, ünlü Bulgar tenisçi Grigor Dmitrov ile birlikte.
YORUMLAR (5)
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abovvvvCevap Yaz Yayından Kaldır
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Güzel döşemelik kuş lokumuCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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ONU FARKLI BİRŞEYİN ÜSTÜNE OTUTDURMAK LAZIM AMA NEYSE BOŞ VER RAMAZANCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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dişiliğinle kişiliğinden oluyosunCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Adam kalpten gitmese bariCevap Yaz 4 Yayından Kaldır