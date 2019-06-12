Mardin'de düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi" sona erdi.

Mardin Valiliği ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (ÇOSKF), Artuklu Spor Salonu'nda düzenlediği etkinlikte 40 okuldan yaklaşık 750 çocuğun oluşturduğu takımlar, 3 ay süreyle "mendil kapmaca" ve "seksek" oynadı.

İlkokul öğrencileri arasında oynan oyunlarda birinci, Kabala Kayacan İlkokulu, ikinci Kızıltepe Yol İş Sendikası İlkokulu ve üçüncü de Midyat Vali Kemal Nehrozoğlu İlkokulu oldu.

Vali Mustafa Yaman, Artuklu Spor Salonu'ndaki ödül töreninde yaptığı konuşmada, geçen yıl çocuk oyunlarının ilkini gerçekleştirdiklerini bu yılda daha kapsamlı bir hale getirdiklerini söyledi.

Federasyon ve valilik olarak önümüzdeki yıl daha büyük bir organizasyon yapmayı planladıklarını kaydeden Yaman," Bu sene 9 ilçemizden 750 yavrumuzun katıldığı daha kapsamlı bir hale geldi. İnşallah seneye daha büyük bir organizasyon yapmayı düşünüyoruz." Dedi.

Çocukların bu oyunlara katılmasının önemine dikkat çeken Yaman," Çocuklarımız burada bulunduğu süre içerisinde bağımlılıkla da aynı zamanda bir mücadele yaptı. Telefonu tablet bağımlılığı ve diğer bağımlılıklar açısından önemliydi bu etkinlik. Bu tür faaliyetleri inşallah artırarak devam ettireceğiz. Bu oyunların oynanmasında kaymakamlarımızın büyük katkısı var. Kayyum döneminde arkadaşlarımızın desteğiyle oldu. Bu işin başlangıcı kayyum dönemindeki belediyelerimiz. Onlara da teşekkür ediyoruz. İnşallah bu şehir hep bu şekilde spor ve etkinliklerle anılacak." İfadelerine kullandı.

" Her şey çocuklar için "

ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu ise sokak oyunlarının çocukların gelişimine önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Bu kapsamda Mardin'de yaklaşık 750 çocuğun 3 ay önce başlayan "mendil kapmaca" ve "seksek" oyunlarında eğlenceli vakit geçirdiğini kaydeden Mutlu,"Çocuklarımız mutlu, bizlerde mutluyuz. Her şey çocuklar için. Hem beynen hem bedenen gelişimlerine destek olmak için bu gelenek oyunlarımızı oynatıyoruz. Bu oyunlar çocuklarımıza çok şey katacak." değerlendirmesinde bulundu

Oyuna katılan çocuklardan Ravza Güber de çok güzel oyunlar oynadıklarını ve eğlendiklerini belirterek "oyunları çok sevdim, inşallah seneye bir daha yapılır" dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan bütün çocuklara madalya verilirken dereceye girenlere de kupa verildi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da katıldı.

Kaynak: AA