Ordu'nun iki bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesince düzenlenen "17. Geleneksel Çambaşı Yaylası Festivali"ne ilgi yoğun oldu.

Kemençe eşliğinde horon oynayarak eğlenen katılımcılar, yaylada piknik yapma fırsatı da buldu.

Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, burada yaptığı konuşmada, yayla festivallerinin, tanıtımlar ile yöre insanlarının kaynaşmasına ve yerli ile yabancı turistlerin de bölgeye gelmesine katkı sağladığını aktardı.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, bu tür festivallerin, turizm potansiyelinin yükseltilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Yayla yolunun yapımına önem verdiklerini dile getiren Gündoğdu, "Bu yolun kamulaştırma ve ihale bedeli dahil yaklaşık 600 milyon liraya yapıldığını bilmenizi isterim. Devletimiz, Çambaşı Yaylası'nın yolları için 600 milyon lira harcamıştır." dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh da festivalin, yöre insanı açısından önemli olduğunu belirterek, farklı yerden gelen misafirlerin de de doğayla ve farklı etkinliklerle buluşma fırsatı yakaladığını kaydetti.

Festivalde, hayvancılık ve yöresel ürünlerin tanıtımı amacıyla buzağı ve kuzu yarışması ile peynir, bal, çilek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Festival, konser etkinliklerinin ardından sona erecek.