Gelecekte Elektrikli Uçan Araba Yarışlarına Hazır Olun
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Avustralya, Araba, Teknoloji

Gelecekte Elektrikli Uçan Araba Yarışlarına Hazır Olun

Alauda isimli bir şirket, dünyada elektrikli uçan otomobillerin yarıştığı ilk motor sporları organizasyonunu kurmak istiyor ve bu amaçla Avustralya'da testler yapıyor.

19.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:53
Gelecekte Elektrikli Uçan Araba Yarışlarına Hazır Olun

Alauda isimli bir şirket, dünyada elektrikli uçan otomobillerin yarıştığı ilk motor sporları organizasyonunu kurmak istiyor ve bu amaçla Avustralya'da testler yapıyor.

Elektrikli Uçan Arabalar Geliyor

Birbirimize karşı yarışmak biz insanların sıkça yaptığı bir şeydir. Bazen vücudumuzu kullanarak yarışırken bazen de otomobillerin kullanıldığı yarışlar gibi çeşitli spor etkinliklikleri düzenleriz. Ancak görünüşe göre gelecekte kendimizi uçan elektrikli araçların yarışını izlerken bulabiliriz.

Aslında uçan araçların kullanıldığı yarış konsepti yeni bir şey sayılmaz. Geçmişte, drone yarışları gibi çeşitli etkinlikler görmüştük. Ancak drone yarışlarında, drone'ların kontrolünü yerdeki insanlar uzaktan kontrol ile sağlıyordu.

Airspeeder Dünyada İlk Olacak

Airspeeder olarak adlandırılan bu yeni uçan araba yarışında ise, sürücüler uçan araçların içerisinde olacak ve araçlarını doğrudan kontrol edecek. Bu, elektrikli uçan arabaların kullanıldığı ilk motor sporları etkinliği olacak.

Airspeeder etkinliğinin arkasındaki isim olan Alauda şirketi, Saltwater Capital ve Jelix Ventures gibi bazı Avustralya'lı girişim sermayesi şirketlerinden fon sağlamayı başardı bile. Alauda, ilk başlarda bu programı 2020'de Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde test etmeyi planlıyordu fakat Covid-19 salgını nedeniyle Avustralya'ya geri dönüldü ve testler burada başlatıldı.

Bunun nasıl çalıştığını ve elektrikli uçan araba yarışının insanların izlemek isteyeceği bir şey olup olmadığını görmek ilginç olacak.

Kaynak: Tamindir

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