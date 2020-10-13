Gelecek Partisi Karaman 1. Olağan İl Kongresi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gelecek Partisi Karaman 1. Olağan İl Kongresi yapıldı

13.10.2020 12:08 | Son Güncelleme: 13.10.2020 12:12
Gelecek Partisi Karaman 1. Olağan İl Kongresi yapıldı

Gelecek Partisi Karaman 1. Olağan İl Kongresi yapıldı.

Gelecek Partisi Karaman 1. Olağan İl Kongresi yapıldı. Kongrede İl Başkanı Hasan Diker oldu.

Kongre, Piri Reis Çay Bahçesinde gerçekleştirildi. Kongre öncesi gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, parti olarak bugün itibarıyla 44. il kongresini yaptıklarını söyledi. Özdağ, "Bugün Karaman'dayız. Gelecek Partisi'nin 1'inci Olağan Kongresini yapacağız. Bugün itibariyle 44. İl Kongresini yapıyoruz. Türkiye'de 10 ay içerisinde 71 il başkanı atadık. Aynı zamanda 417 ilçe başkanlığımız da faaliyette. Bugün kanunun bizden istemiş olduğu 41 vilayette örgütlenmek ve 41 vilayetinin il kongresini yapmış olmaktı. Bu 6 ay sonra yapılacak olan büyük kurultaydan sonraki seçimlere girebilmek demek. 1 Kasım itibariyle Gelecek Partisi seçimlere girebilmek için Ankara'da büyük kongresini yapacak" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kongreye Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da video konferans sistemiyle bağlanarak partililere seslendi. Piri Reis Çay Bahçesindeki kongreye Gelecek Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın yanı sıra 26. Dönem Konya Milletvekili Ömer Ünal, CHP Karaman İl Başkanı Cem Kağnıcı, Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak ve partililer katıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Karaman İl Başkanı Hakan Diker oldu. - KARAMAN

Gelecek Partisi Karaman 1. Olağan İl Kongresi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Hazal Kaya Türkan Şoray Merve Boluğur
Spor Falcao Ozan Tufan Caner Erkin Sergen Yalçın Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Bursa Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelecek Partisi Karaman 1. Olağan İl Kongresi yapıldı - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 12:39:15. #1.15#
title