Gelecek Partisi kadın kolları başkanı ve ailesine palalı saldırı! O anlar kamerada - Haberler
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Gelecek Partisi kadın kolları başkanı ve ailesine palalı saldırı! O anlar kamerada

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Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi sokak ortasında palalı saldırıya uğradı. Korkunç saldırıya ait görüntüleri sosyal medyada paylaşan Başaslan, "Eşimde kırık, bende ve kızımda kesikler mevcut" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesine yönelik saldırı görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"PALA, SOPA VE SİLAH İLE SALDIRDI"

Saldırı anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Başaslan, "Bana 6. kattan cam fırlatan caniler, bu kez eşime, kızıma ve bana balkondan silahla ateş edip ardından aşağıya inip pala, sopa ve silah ile saldırdı. Eşimde kırık, bende ve kızımda kesikler mevcut" ifadelerini kullandı.

"SENİ BURADA KESERİM"

Açıklamasının devamında, aleni bir şekilde palanın tersi ile eşinin kafasına vurulduğunu kaydeden Başaslan şu ifadeleri kullandı: "2 kişi eşime saldırıyor, 1 tanesi 12 yaşındaki kızımı sıkıştırıyor! Ben kızıma koşarken, bir palalı da benim boğazıma koyuyor palayı 'Seni burada keserim' diyor."

Gelecek Partisi kadın kolları başkanı ve ailesine palalı saldırı! O anlar kamerada
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