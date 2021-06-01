Gelecek Partisi ilk kez seçime giriyor! Ahmet Davutoğlu'ndan iddialı açıklamalar

Afyonkarahisar'ın Güney beldesindeki belediye seçimleri öncesi heyecan yükseldi. Gelecek Partisi'nin de ilk defa yarışa gireceği belediye seçimleri hakkında Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan da iddialı açıklamalar geldi. Davutoğlu, partisinin ilk seçimden zaferle çıkacağına inandıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Beldesi, nüfus bakımında azalması nedeniyle köy statüsüne indirilmişti. Bu kararın ardından belde statüsünü kaybeden Güney halkı, verdiği mücadele sonucunda yeniden belde olma hakkı elde etti. Ancak belediye başkanları henüz seçilmedi. Seçim yapılıncaya kadar Sinanpaşa Kaymakamı 29 yaşındaki Kübra Demirer, Belediye Başkanı olarak görevlendirildi.

SEÇİM BU HAFTA SONU

Güney Beldesi'ndeki seçimler, bu hafta sonu yapılacak. AK Parti, CHP, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin yanı sıra yeni kurulan Gelecek Partisi de seçimlere katılacak. Gelecek Partisi adına Osman Aydebe başkanlık yarışına girecek. Heyecanla beklenen seçimler öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da iddialı açıklamalarda bulundu.

"İLK ZAFERİMİZ OLACAK İNŞALLAH"

Hafta sonu Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde yapılacak ara seçimde ilk seçimlerini kazanmak istediklerini söyleyen Davutoğlu, "Bugün Afyon il başkanlığımızı açıyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma, Niyazi Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah hafta sonu da Gelecek Partisi olarak Türkiye'deki ilk seçimimize Güney beldesinde giriyoruz Osman Bey adayımızla birlikte. Bu bizim ilk seçimimiz, ilk zaferimiz olacak inşallah. Ama nihayette zaferin adı Ankara'da olacak Ankara'da" dedi.