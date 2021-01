Gelecek Partisi genel başkanı kimdir? Gelecek Partisi başkanı kim?

Yen kurulmuş partilerden olan ve hakkında detaylı bilgiler merak edilen Gelecek Partisi hakkında Gelecek Partisi genel başkanı kimdir ve Gelecek Partisi başkanı kim gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 26 Şubat 1959'da Konya'nın Taşkent ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde bitirdi. 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi bölümlerinden çift anadal yaparak mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Doktora yaptı. 1990 yılında, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde yardımcı doçent ünvanı ile çalışmaya başladı. Üniversitenin Siyaset Bilimi bölümünü kurdu ve 1993 yılına kadar bu bölümün başkanlığını yürüttü.

1993 yılında doçentlik unvanını,1999 yılında profesörlük unvanını aldı. 1995-2002 yılları arasında İstanbul'da farklı üniversitelerde ders verdi ve yönetici kadrolarında görev aldı. Dış politika konusunda Türkçe ve İngilizce kaleme aldığı çok sayıda eseri bulunmaktadır. Ayrıca eserleri Arapça, Arnavutça, Farsça, İtalyanca, Japonca, Portekizce, Rusça ve Yunanca başta olmak üzere çeşitli dillere tercüme edildi.

"Alternative Paradigms: The Impact of Islamic and Western Weltanschauungs on Political Theory". University Press of America, 1993 "Civilizational Transformation and the Muslim World". K.L., Quill, 1994 "Tarih idraki oluşumunda metodolojinin rolü: Medeniyetlerarası etkileşim açısından dünya tarihi ve Osmanlı". Divan Dergisi, 1999/2 "Rewriting of Muslim Politics in the 20th Century: A Retrospective". Border Crossings (ed. Fred Dallmayr, Lexington, 2000, 91-112) "Stratejik derinlik: Türkiye'nin uluslararası konumu'". Küre Yayınları, 2001 "Küresel Bunalım". Küre, 2002. Berlin Duvarı ve Dünya Ticaret Merkezi'nin yıkımları ekseninde yaptığı konuşmalardan meydana gelmektedir. "Osmanlı Medeniyeti: Siyaset İktisat Sanat". Klasik, 2005 "Teoriden Pratiğe:Türk Dış Politikası Üzerine Konuşmalar". Küre Yayınları, 2013 "Medeniyetler ve Şehirler". Küre Yayınları, 2016 "Tarihe Kayıtlar". Küre Yayınları, 2017 "Medeniyetlerin Ben-idraki". Küre Yayınları, 2018 başlıklı kitapları yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu Foreign Policy Dergisi'nin 2010, 2011 ve 2012 yıllarında "İlk 100 Küresel Düşünür" listesinde yer aldı. 2012 yılında Time Dergisi'nin seçtiği "En etkili 100 kişi" arasında ismi yer aldı. Woodrow Wilson Kamu Hizmeti Ödülü (2010), AMSS UK Building Bridges Ödülü (2010), Uluslararası Hümanistler Ligi 21. Yüzyılın Lideri Ödülü (2012) ve Makedonya Dostluk Ödülü (2012) gibi ödüller başta olmak üzere bir çok ödül aldı.

2002 yılının Kasım ayında Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanlığı görevine atandı ve 2009 yılının Mayıs ayına kadar Başbakan Başdanışmanlığı görevini sürdürdü. 1 Mayıs 2009 tarihinde 60. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı olarak atandı. 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde de Dışişleri Bakanı olarak görevine devam etti. Ortadoğu ve Balkanlardaki sorunların çözülmesi amacıyla yürütülen barışı inşa ve arabuluculuk çabalarında Dışişleri Bakanı ve Dış Politika Danışmanı olarak aktif bir rol oynadı.

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde AK Parti Genel Başkanı seçildi. 29 Ağustos 2014 tarihinde AK PARTi Genel Başkanı olarak 62. Hükümeti kurdu.

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli oyların tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi. Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde kurulan ilk seçim hükümetinde (63. Dönem) Başbakan olarak görev almıştır. Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 24 Kasım 2015 tarihinde 64. Hükümet'i kurmuştur. 22 Mayıs 2016'da Başbakanlık görevini bıraktı. 13 Eylül 2019 tarihinde de Ak Parti'den istifa etti.

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 13 Aralık 2019 tarihine gelindiğinde ise siyasi hayatına yeni bir sayfa açarak Gelecek Partisi'ni açıkladı. 19 Aralık 2019 günü 132 üyeli Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısında üyelerin tamamının oyuyla Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi. Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.