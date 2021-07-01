Gelecek Partisi Başkanı Davutoğlu Çorum'da

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çorum'un, havaalanı dahil tüm imkanlara kavuşacağını belirterek, "Geleceğimiz Çorum'da da Türkiye'de de parlak olacak" diye konuştu.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çorum'un, havaalanı dahil tüm imkanlara kavuşacağını belirterek, "Geleceğimiz Çorum'da da Türkiye'de de parlak olacak" diye konuştu.

Gelecek Partisi Çorum İl Binası, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'nun katılımıyla açıldı. Davutoğlu, açılış kurdelesini 'hayırlı olsun' dilekleriyle kesti. İnönü Caddesi'ndeki parti binasının açılışında konuşan Davutoğlu, Çorum'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Davutoğlu, "Çorum; terk edilmiş bir diyar olmaktan, hızlı trenin ve yük treninin uğramadığı bir yer olmaktan çıkacak. Açık ve net olarak bir kez daha söz veriyorum. Başbakanlığımda yarım bıraktırılan tüm projeleri inşallah yerine getireceğiz. Hızlı tren hattı, Samsun'a ulaşırken mutlaka Çorum'dan da geçecek. Merzifon'dan Çankırı'ya, Kastamonu'ya giden yük tren hattı, bu bölgenin en önemli tarım sanayi merkezi olan Çorum'dan geçecek. Çorum, havaalanı dahil tüm imkanlara kavuşacak. Geleceğimiz Çorum'da da Türkiye'de de parlak olacak" diye konuştu. Konuşmaların ardından Davutoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar