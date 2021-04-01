Gelecek onların kontrolünde olacak! İşte herkesin sahip olmak istediği VR gözlüklerin detayları
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Gelecek onların kontrolünde olacak! İşte herkesin sahip olmak istediği VR gözlüklerin detayları

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Teknoloji

Sanal gerçeklik gözlüğü olarak bilinen VR gözlükler, son zamanlarda genç yaşlı herkes tarafından oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. VR gözlüklerin farklı dünyalara kapı araladığı ve gelecekte hayatımızı değiştireceği düşünülürken Youtube'da Smoshka kanalının sahibi Sümeyra Teymur da herkesin ilgisini çeken bu teknoloji harikası ürünleri inceledi.

Beş duyu organ ile sanal bir dünyanın içerisinde gerçekten bulunma hissi yaratan dijital teknolojilerin tümü, sanal gerçeklik olarak biliniyor. Son yıllarda sürekli ivme kazanan bu teknolojilerin en yaygın kullanımı ise kuşkusuz sanal gerçeklik gözlükleri.

Gelecek onların kontrolünde olacak! İşte herkesin sahip olmak istediği VR gözlüklerin detayları

"BİRÇOK ALANI DERİNDEN DEĞİŞTİRECEK"

3D olarak tasarlanmış bir dünyanın içerisinde bambaşka kapıları aralayan bu gözlüklerin gelecekte hayatımızı şekillendireceği ve hemen herkes tarafından kullanılacağı öngörülüyor.

Youtube kanalı üzerinden VR gözlükleri inceleyen Youtube'da Smoshka kanalının sahibi Sümeyra Teymur, bu ürünlerin birçok alanı derinden değiştireceğini kaydederek, "Sanal gerçeklik gözlükleri ile 5 yıl önce tanıştım. Bu gözlüklerden HTC Steam'i ilk gözüme takıp, roller coaster açmıştım ve o kadar gerçekti ki ayakta duramayıp yere düşmüştüm. Sanal bir görüntünün sizin dengenizi gerçekten bozması çok acayip. O günden beri bu gözlüklerin gelişmesini heyecanla bekliyorum. Özlükler hayatımıza daha fazla girdiğinde; eğlenceden eğitime, sosyalleşmeden sağlığa kadar birçok alanı derinden değiştirecek. " ifadesinde bulundu.

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Gelecek onların kontrolünde olacak! İşte herkesin sahip olmak istediği VR gözlüklerin detayları
Damla Çelikli
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