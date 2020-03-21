(Gelecek 100 Yılın Habercileri) 5 asırlık Kurşunlu Han zanaat ile sanatı buluşturuyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› (Gelecek 100 Yılın Habercileri) 5 asırlık Kurşunlu Han zanaat ile sanatı buluşturuyor - Haberler
Kurşunlu, Han, Güncel

(Gelecek 100 Yılın Habercileri) 5 asırlık Kurşunlu Han zanaat ile sanatı buluşturuyor

Karaköy'de yaklaşık 5 asırdır varlığını sürdüren tarihi Kurşunlu Han, tornacıların ve hırdavatçıların yanı sıra sanatçıların atölye faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor.

21.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:43
(Gelecek 100 Yılın Habercileri) 5 asırlık Kurşunlu Han zanaat ile sanatı buluşturuyor

Karaköy'de yaklaşık 5 asırdır varlığını sürdüren tarihi Kurşunlu Han, tornacıların ve hırdavatçıların yanı sıra sanatçıların atölye faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor.

Son birkaç yıldır dönüşüm içerisinde olan hanın bazı odaları cıvata ve hırdavat deposu olarak kullanılırken, bazı odalarında ise tornacıların ve kaynakçıların dükkanları bulunuyor.

Uzun yıllar sadece tornacılara ve hırdavatçılara ev sahipliği yapan Kurşunlu Han'da artık sanatçılar da resim, mimari, tasarım, heykel ve seramik gibi farklı alanlarda atölye faaliyetlerini sürdürerek, biribirinden güzel eserler üretiyor.

Martı sesinden ilham, tornacıdan malzeme alıyor

4 yıl önce hana gelen Çini ve Seramik Sanatçısı Gülen Kesova, yaptığı açıklamada, bir öğrencisinin tavsiyesi üzerine Kurşunlu Han'ı keşfettiğini ve ardından atölyesini buraya taşıdığını söyledi.

Hanı çok beğendiğini ifade eden Kesova, "Çok hoşuma gitti. 'Tam hayalimdeki yer.' dedim. Fakat buraya bir girdik, dışarıdan içerisi görünmüyor. Cam yok, harabe halinde, yerler dökülmüş, çok kirli, terk edilmiş. Burada her sanatçı dükkanını düzenledi. Ufak tefek temizlik işleri yaptı. Yıkılanı tamir ettik. Isınma problemimizi hallettik." diye konuştu.

Kesova, handaki tornacılarla olan ilişkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Tabii ilk zamanlar geldiğimizde tornacılar bize 'Kim bunlar?' diye bakıyorlardı. Sanatçıların onların kafasında nasıl bir şey bıraktığını bilmiyorum ama bizi tanıdıktan sonra çok sevdiler. Bir arada mutlu yaşıyoruz. Tornacılarla hiçbir sorunumuz olmuyor. Tam tersi onlardan malzeme alımı daha kolay, elimizin altında oluyor. Güzel bir şekilde çalışıyoruz, bize bir sakıncaları yok bizim de onlara. Aramızda güzel bir alışveriş oluyor. Onlar bir şeyde bize fikir soruyor, biz de gerektiğinde tornadan faydalanıyoruz."

Hanın tam sanatçıya göre bir yer olduğunu ve kendisini başka diyarlara götürdüğünü belirten Kesova, "Burada bulunmak tabii ki çok özveri istiyor. Koşullarımız biraz zor fakat seven için hiç öyle değil. Buraya koşarak geliyorum. Çalışmalarımı yaparken martı sesinden ilham alıyorum." dedi.

Esnaf, zanaatkar ve sanatçı birbirini dönüştürüyor

3 üç yıldır handa bulunan heykel sanatçısı Nilhan Sesalan, 20 yıldır boş olan bir odayı arkadaşlarıyla birlikte restore ederek atölye haline getirdiğini anlattı.

Bir senelik uğraştan sonra hana yerleştiğini belirten Sesalan, "Karar verdikten sonra dedim ki, 'Bir sene bile kalsam burada, burada çalışmak, keyfini çıkarmak istiyorum.' Bir sanatçı olarak evet eziyetini de çekiyorum ama keyfini de çıkarıyorum." diye konuştu.

Handa komün hayatı yaşadıklarını ifade eden Sesalan, şunları söyledi:

"En çok sevdiğim şeylerden biri yıllardır burada olan esnaf. Hem esnaf hem de zanaatkarlar var. Çok seviyorum buradaki zanaatkarları. Yavaş yavaş birbirimizle etkileşimimiz de başladı. Onlar bir taraftan, 'Hayata ve çevrenize dokunuşunuz, düzenleyişiniz, daha keyifli hale getirişiniz bizi etkiliyor, dönüşüyoruz.' diyorlar. Onlar da bizi dönüştürüyor. Bu dönüşüme kendimi hazır hissediyorum ve çok açığım. Zaten malzemeyle de çok yakından ilişkiliyim. Özellikle zanaatçıların atölyelerinde, tornacıların o maddeye dokunuşları, beni besleyen ve çoğaltan şeyler. Çok mutluyum esnafla beraber yan yana olmaktan. Etkileşimim çok iyi ve keyif verici, buranın tek tip olmasını doğrusu çok da istemezdim."

Hanın giderek daha iyi bir hal alacağını düşündüğünü dile getiren Sesalan, handa farklı etnik kökenlerden insanlarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Tornacı Aydoğan Aslan ise 1975 yılında hana çırak olarak geldiğini, kalfalık ve ustalık dönemlerinin ardından kendi işinin sahibi olduğunu aktardı. Handa çalışmaya devam ettiğini belirten Aslan, "Herkes kendi işini yapıyor, geçinip gidiyoruz." ifadesini kullandı.

NOT: Bu haber, AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanmıştır.

(Gelecek 100 Yılın Habercileri) 5 asırlık Kurşunlu Han zanaat ile sanatı buluşturuyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

(Gelecek 100 Yılın Habercileri) 5 asırlık Kurşunlu Han zanaat ile sanatı buluşturuyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

'Virüsü tedavi ediyor' söylentisi can almaya devam ediyor: 194 ölü Haberler
"Virüsü tedavi ediyor" söylentisi can almaya devam ediyor: 194 ölü
Koronada 15 dakikada sonuç veren yeni tanı kiti uygulanmaya başlandı Haberler
Koronada 15 dakikada sonuç veren yeni tanı kiti uygulanmaya başlandı
FETÖ elebaşı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 150 bin TL ödeyecek Haberler
FETÖ elebaşı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 150 bin TL ödeyecek
Teknoparklardaki bazı işletmelerden 2 ay boyunca kira alınmayacak Haberler
Teknoparklardaki bazı işletmelerden 2 ay boyunca kira alınmayacak
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı Haberler
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haberler
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz
Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda...
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Tom Hanks Demet Akalın Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Metin Oktay Metin Oktay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: (Gelecek 100 Yılın Habercileri) 5 asırlık Kurşunlu Han zanaat ile sanatı buluşturuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 16:49:07. #1.15#
title