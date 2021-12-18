Geleceğin Ustaları' ödülleri sahiplerini buldu

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - 8. Geleceğin Ustaları yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılışı ve yarışmanın ödül töreni yapıldı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde '8. Geleceğin Ustaları' yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılışı ve yarışmanın ödül töreni yapıldı. Yarışmaya Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür ve Çini olmak üzere 4 branş, 7 dalda toplam 203 sanatçı eserleriyle katıldı. Açılış konuşmaları sonrası yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine ödül ve sertifika takdim edildi. Abdulrahman Hasan Ebrahim Al-Saeedi 'Hüsn-i Hat Sülüs-Nesih Kıt'a', Hany Fawzy Shaaban Mohamed El Tawel 'Hüsn-i Hat Celi Sülüs', Yılmaz Turan 'Hüsn-i Hat Celi Talik', Kadir Ertürk 'Çini', Emine Solak 'Tezhip', Meliha Ayla Sayitoğlu ise 'Minyatür' dalında birinci oldu. Jüri üyeleri arasında Prof. Dr. Süleyman Berk, Doç. Dr. Savaş Çevik, Ali Toy, Cevat Huran, Davud Bektaş, Tahsin Kurt ve Fuat Başar yer aldı. Yarışmanın birincilerine 20, ikincilerine 15, üçüncülerine ise 10'ar bin lira para ödülü verildi.

'GELENEKSEL SANATLAR ANCAK YENİDEN ÜRETİLİRSE ANLAM KAZANIR'

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, basın mensupların yaptığı açıklamada, 'Bu yıl 4 dalda, 6 kategoride ödül verdik. Biraz önce ödül alan eserlerin sergisinin açılışını yaptık. Bu Sergi 24 Aralık tarihine kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açık kalacak. Bu yarışmayı çok önemsiyoruz. Geleneksel sanatlar ancak yeniden üretilirse anlam kazanır. Biz Zeytinburnu Belediyesi olarak bu geleneksel sanatların yeniden yorumlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Yarışmaya 200'den fazla eser katıldı. Yine yarışmaya yurt dışından 83 eserle başvuru oldu. Şimdiden bu yarışma dünya çapında bir yarışma' dedi.