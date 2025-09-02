Geleceğin Savaşı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Büyük ilgi gören Geleceğin Savaşı, vizyon macerasından sonra televizyon ekranlarında da izleyicilerle buluşarak yeniden gündeme geldi. Filmi izlemeyi planlayanlar özellikle "Geleceğin Savaşı'nın konusu ne, kadrosunda kimler var, hikâyenin özeti nasıl?" sorularına yanıt arıyor. Biz de yapımla ilgili tüm bu ayrıntıları sizler için inceliyoruz.

GELECEĞİN SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU

Hikâye, 2051 yılında gelecekte patlak veren büyük bir savaşın izlerini günümüze taşıyan askerlerin ortaya çıkmasıyla başlar. "Beyaz Dişler" adı verilen istilacı uzaylı türü, dünyayı ele geçirerek insanlığın sonunu getirmeye yaklaşmıştır. Zaman yolculuğu teknolojisini kullanan bu askerler, günümüzden gönüllü asker ve sivilleri geleceğe götürerek insanlığın kaderini değiştirecek bir mücadeleye davet eder.

Öykünün merkezinde yer alan Dan Forester (Chris Pratt), eski bir asker ve biyoloji öğretmeni olarak savaşın gidişatında kritik rol üstlenir. Kızının geleceğini kurtarmak için gönüllü olan Dan, diğer sivillerle birlikte ölümcül bir mücadeleye atılır. Zorlu savaş sırasında yalnızca insanlığı değil, kendi ailesini de kurtarmaya çalışırken, gelecekteki savaşın perde arkasındaki gerçekleri keşfetmesiyle olaylar farklı bir boyuta taşınır.

GELECEĞİN SAVAŞI FİLMİ OYUNCU KADROSU

• Chris Pratt: Dan Forester – Eski asker ve biyoloji öğretmeni

• Yvonne Strahovski: Albay Muri Forester – Gelecekteki bilim insanı, Dan'in kızı

• J.K. Simmons: James Forester – Dan'in babası

• Betty Gilpin: Emmy Forester – Dan'in eşi

• Sam Richardson: Charlie – Dan'in savaş arkadaşı

• Edwin Hodge: Dorian – Dan'in takımında yer alan asker