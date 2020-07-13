Geleceğin şampiyon tayları görücüye çıkıyor
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Geleceğin şampiyon tayları görücüye çıkıyor

- Geleceğin şampiyon tayları görücüye çıkıyor -71 Arap tayı Bursa Karacabey'de satılacak At yarışı dünyasına birçok şampiyon at yetiştiren Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetişen 71 Arap tayı görücüye çıkıyor.

13.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:42

- Geleceğin şampiyon tayları görücüye çıkıyor

-71 Arap tayı Bursa Karacabey'de satılacak

MALATYA - At yarışı dünyasına birçok şampiyon at yetiştiren Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetişen 71 Arap tayı görücüye çıkıyor.

Osmanlı döneminde 'Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun' adı ile kurularak, ordunun binek at, keçe ve yapağı gibi hayvansal ürün ihtiyaçlarını karşılayan Malatya Sultansuyu Harası'nda yetişen safkan Arap tayları yarış pistlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Türkiye'de yarış atı yetiştiriciliği yapan 3 işletmeden biri olan Sultansuyu Hara'sında özenle yetişen Safkan Arap Tayları 28 Temmuz'da Bursa Karacabey Tarım İşletmesi'nde düzenlenecek açık arttırma ile görücüye çıkıyor. Yarış severlerin büyük ilgi gösterdiği satışlarda 71 adet tay alıcını bulacak.

İşletmenin Veteriner Hekimi İsmail Çağrı Yılmaz, 1,5 yıldır damızlık aygır ve kısrak tay üretimi faaliyetinde görevli olduğunu belirerek, işletme hakkında genel bilgiler verdi. 1865 yılında hizmet Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun adı ile kurulan işletmenin 1928 yılında Hara adını aldığı ve 1984 yılından itibaren de TİGEM'e bağlı faaliyetini sürdürdüğünü dile getirdi.

155 yıllık geçmişi ile çeşitli faaliyet alanlarının olduğu Sultansuyu Harası'nda Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin bu faaliyet alanlarının başında geldiğini ifade eden Yılmaz, "İşletmemizde 11 baş damızlık aygır, 110 baş damızlık kısrak toplamda 450 adeti geçen safkan Arap atı popülasyonuna sahibiz. Burada dünyaya gelen taylar her sene yılda 2 defa satışa sunulmaktadır. Bu yılda 28 Temmuz'da Bursa Karacabey'te ve Kasım ayında ise İstanbul Veliefendi'de olmak üzere satışa gerçekleşecek" dedi.

Bursa Karacabey'de 2 jenerasyon olarak yarış severlerin beğenisine sunulacak 71 tay hakkında bilgi veren Yılmaz, "15 adet 1 yaşında dişi tay, 14 adet bir yaşında erkek tay, 23 adet 2 yaşında dişi ve 19 adet 2 yaşında erkek tay satışa çıkacak. Bu taylarda 10 tanesi ise işletmemizin favori aygırlarından olan Özgünhan'a ait" şeklinde konuştu.

Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi birçok şampiyon atın da yarış pistlerinde başarılara imza attığını ifade eden Yılmaz, "Örneğin Taygut, Selkut, Ateşbibi, Saraybosna, Egeberk, Bildenhan, Gözyaşıgecesi,

Altıncıhis, Turabi, Atasoy, Ergüçlü gibi hali hazırda koşan ve adını daha sayamadığımız birçok tayımız burada yetişti" diye konuştu.

Geleceğin şampiyon tayları görücüye çıkıyor

Kaynak: İHA

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