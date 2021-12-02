GELECEĞİN PİYANİSTLERİ, GÜLSİN ONAY'I GURURLANDIRDI

AYDIN (DHA) - PİYANO eğitimi alan gençler, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın huzurunda yeteneklerini bir kez daha gösterdi. Genç piyanistler başarı belgelerini Onay'ın elinden aldı.

Tarihi Kaleiçi Semti'nde 'Konak Konserleri'nin düzenlendiği otelin bünyesindeki RE22 Sanat'ta gerçekleşen 'Gülsin Onay ile Masterclass' adlı programa yaşları 9-25 arası değişen genç piyanistler yoğun ilgi gösterdi.

PİYANO BAŞINA GEÇTİLER

Geleceğin piyanistleri Ege Kaan Öztaş (10), Elif Beste Aydın (11), Damla Kuzuoğlu (9), Cem Aker (14), Günce Peker (10), Kaya Kalender (11), Engin Tuzcuoğlu (10), Ela Doğan (13), Nil Sevil Uçar (18), Sevda Abbasova (25), Elif Utkan (19), Nehir Karadağ (16), Nil Göksel (10), Duru Karadağ (16), Pelin Ece Acar (18) piyano başına geçti.

ÜNLÜ BESTECİLERİN ESERLERİ

Dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay'ın gözetiminde piyanonun tuşlarına dokunan genç yetenekler, A.W. Mozart, A.Hachaturyan, A. Saygun, G.B. Pescetti, J.S Bach, M. Moszkoski, Frans Liszt, F. Xhopin, SchubertFr. Listz, S. Rachmaninoff'un eserlerini seslendirdi. Anne-baların da çocuklarını gururla izlediği konserde gençler alkış yağmuruna tutulurken, piyanist Gülsin Onay'da gençleri kıramayıp besteci Fryderyk Franciszek Chopin'den bir eseri seslendirdi.

ONAY, ÖVGÜ YAĞDIRDI

Gülsin Onay, genç yetenekleri kutladı, başarı diledi. Yolunuz açık olsun diyen Onay, sözlerini şöyle sürdürdü;

Burada piyano sanatına gönül vermiş gençlerimizle birlikte 2 gün boyunca çalıştık. Bugünde öğrendiklerini piyano başına geçip sergilediler. Çok duygusal bir konser oldu. Dünyanın ünlü bestecilerinin eserlerini heyecanlanmadan, hata yapmadan çok da güzel çaldılar. Her birinin hayallerinin dünyaca ünlü piyano sanatçısı olmak olduğunu gözlerinden okudum. Gurur duydum, mutluluk duydum, onur duydum. Her zaman gençlerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

BAŞARI BELGESİ VERİLDİ

Konser sonunda sanatçı Gülsin Onay, RE22 Kültür-Sanat'ın sahibi ve yöneticisi Rengin Ekmekçioğlu ile birlikte, iki günlük eğitim programına katılan gençlere, 'Gülsin Onay ile Masterclass' adlı katılım belgesi verdi.