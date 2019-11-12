Geleceğe Nefes seferberliğine Bursagaz'dan 500 fidanla destek

12.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:27

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün; 11 Kasım, saat 11.11'de 11 milyon fidan dikme kampanyasına Bursagaz destek verdi. Kampanyada gönüllü olarak yer alan 50 Bursagaz çalışanı, 'Geleceğe Nefes' olacak fidanları Çağlıyan Köyü'ne dikti.



Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak hedefiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde başlattığı fidan dikme seferberliğine Bursagaz'dan destek geldi. 11 Kasım, saat 11.11'de 11 milyon fidan dikme kampanyasına katılan Bursagaz, 500 fidanla 'Geleceğe Nefes' oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanacağını açıkladığı 11 Kasım günü tam bir seferberliğe dönüştü. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday 'Geleceğe Nefes' kampanyasına katılım çok yoğun olunca 11 Kasım'da 3 saatte 11 milyon fidan dikme hedefi aşıldı.



Fidanlar Çağlayan Köyünde dikildi



Çevreci ve sürdürülebilirlik çalışmaları ile Bursa'ya birçok kazanım sağlayan Bursagaz'ın 50 çalışanı gönüllü olarak kampanyada yer alarak saat 11.11'de 500 fidanı toprakla buluşturdu. Çağlıyan Köyü ormanlık alanında gerçekleştirilen fidan dikme törenine Bursagaz personelinin yanı sıra yöre halkından da çok sayıda katılım oldu.



Doğa dostu bir şirket olan Bursagaz, 2014 yılında Ovaakca'da 25 dönümlük araziye 4 bin kızılçam fidanı dikmek üzere Bursa Orman Müdürlüğü ile bir protokol imza atmış bu çerçevede Bursagaz Hatıra Ormanı'nı bölgeye kazandırmıştı. - BURSA

Kaynak: İHA