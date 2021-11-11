"Geleceğe Nefes" projesinde Eskişehir'de fidanlar toprakla buluşturuldu

ESKİŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda "Milli Ağaçlandırma Seferberliği" kapsamında Eskişehir kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen etkinlikte 117 bin fidan dikildi.

" Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinlik çerçevesinde Sarısungur Ağaçlandırma Sahası'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Çuhadar ile çok sayıda öğrenci, asker, sivil toplum kuruluş üyesi ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.