GEKA destek verdi; Didim'e tanıtım cihazı konuldu
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GEKA destek verdi; Didim'e tanıtım cihazı konuldu

GEKA destek verdi; Didim'e tanıtım cihazı konuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Valiliği tarafından yürütülen ve GEKA tarafından desteklenen "Aydın ili tanıtım projesi" kapsamında hazırlatılan Kioks cihazı Didim Yalı caddesi üzerinde kullanıma sunuldu.

Aydın Valiliği tarafından yürütülen ve GEKA tarafından desteklenen "Aydın ili tanıtım projesi" kapsamında hazırlatılan Kioks cihazı Didim Yalı caddesi üzerinde kullanıma sunuldu.

Aydın Valiliği tarafından yürütülen ve GEKA tarafından desteklenen "Aydın ili tanıtım projesi" kapsamında hazırlatılan Kioks cihazı Didim Altınkum'daki Turizm danışma birimine konuldu. Yaz aylarında İlçenin kalbi konumunda olan yerli ve yabancı yüz binlerce turistin uğrak yeri olan Altınkum'daki Kiosk cihazında bir çok tanıtım işlemi yer alıyor. Başta Aydın olmak üzere Didim ve Kuşadası gibi turistik yerlerin özellikleri ile "Nerede ne yenir? Nereleri gezilir? En yakın ören yerleri ve tarihi yerler? Konaklama yerleri ve doğal güzellikleri neler? Gibi bir çok çatı altında farklı dillerde tanıtımı yapılıyor.

İlçe Kaymakamı Halil Avşar'da cihazı incelerken, cihazın 1 ay önce Didim'e yerleştirildiği ve tanıtım çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi. - AYDIN

GEKA destek verdi; Didim'e tanıtım cihazı konuldu
GEKA destek verdi; Didim'e tanıtım cihazı konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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