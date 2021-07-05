GeForce Now Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu
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GeForce Now Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu

GeForce Now Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu
Turkmmo - Haberler | Gamegar

GeForce Now, kullanıcıların Nvidia sunucuları üzerinden oyun oynamasına izin veren yayın hizmeti.

GeForce Now, kullanıcıların Nvidia sunucuları üzerinden oyun oynamasına izin veren yayın hizmeti. Ülkemizde ortaklığı ile hizmet veren sistem, geçtiğimiz günlerde kullanıcıları mutlu eden bir fiyatlandırma yaptığını Kullanıcıların Steam, Epic Games Store ve Ubisoft Connect'te sahip olduğu oyunlar, GeForce Now'dan birden fazla cihaza aktarılabilir olarak mevcut. Nvidia, hizmete sık sık oyun ekliyor ve Temmuz ayında 36 oyun ekleyeceğini duyurdu.

Geforce Now Temmuz 2021 Oyunları:

Epic Games Store'da şu anda ücretsiz olan The Spectrum Retreat hariç, serideki ilk 11 oyun çoğunlukla Steam'de mevcut. 1 Temmuz'da GeForce Now'da yayınlanmak üzere sunulan ilk oyun grubu şunlar olacak:

The Spectrum Retreat (Epic Games Store)

Eternal Return: Black Survival (Steam)

Castle Flipper (Steam)

EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS (Steam)

Fishing: Barents Sea (Steam)

Not Tonight (Steam)

Opus Magnum (Steam)

Slipways (Steam)

SoulWorker (Steam)

Strategic Mind: Fight for Freedom (Steam)

Ziggurat 2 (Steam)

Temmuz ayı boyunca GeForce Now'a gelecek oyunlar ise şunlar olacak:

Arcana Heart 3 LOVEMAX SIXSTARS!!!!!! XTEND (Steam)

Alchemist Adventure (Steam)

Battlezone Combat Commander (Steam)

Black Skylands (Steam)

BUSTAFELLOWS (Steam)

Cris Tales (Steam and Epic Games Store)

Disgaea 2 (Steam)

Evil Genius (Steam)

Evil Genius 2: World Domination (Steam)

GRAVEN (Steam and Epic Games Store)

Mutant Year Zero: Road to Eden (Epic Games Store)

Orcs Must Die 3 (Steam)

Retro Machina (Steam)

Slipways (Epic Games Store)

Starbase (Steam)

Swords of Legends Online (Steam ve Epic Games Store)

Tainted Grail: Conquest (Steam)

TrackMania² Canyon (Ubisoft Connect ve Steam)

Trials Fusion (Ubisoft Connect)

Unity of Command II (Steam)

Warhammer 40,000: Battlesector (Steam ve Epic Games Store)

Ys Origin (Steam)

Ys: Memories of Celceta (Steam)

Ys IX: Monstrum Nox (Steam)

Zombie Army 4: Dead War (Steam ve Epic Games Store)

Nvidia, Population Zero'nun yayıncı desteği eksikliği nedeniyle hizmetten çıkarılacağını da duyurdu. GeForce Now üzerinden yayınlanabilecek toplam oyun sayısı 950'yi aşmış olacak.

Kaynak: Turkmmo

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