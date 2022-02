GeForce Now kütüphanesine 8 adet yeni oyun eklendi

Bu haftaki GeForce Now, RTX 3080 performanslı yayın desteği eklemek için son atılımını gerçekleştirdi. GeForce Now, kütüphanesinde SpellMaster: The Saga da dahil olmak üzere sekiz yeni oyunu ağırlıyor.

Nvidia tarafından sunulan üç bulut oyun servisi GeForce Now servisine 8 adet yeni oyun ekleniyor. IPhone, iPad, Android, PC, Mac, Chromebook ve TV gibi cihazlarda hizmete açık bulunan bulut oyun hizmeti, güçlü bilgisayara ihtiyaç duymadan sadece hızlı internet bağlantısı ile oyun severlere üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor.

GEFORCE NOW KÜTÜPHANESİNE EKLENEN OYUNLAR