GeForce Now'a bu hafta eklenen oyunlar belli oldu

Nvidia, Eylül ayında GeForce Now bulut oyun hizmetine hangi oyunların ekleneceği belli oldu. GeForce Now kütüphanesine bu ay 10 adet yeni oyun eklendiğini duyurdu. Eklenen oyunlar arasında Assassin's Creed III'de yer alıyor.

Nvidia tarafından sunulan üç bulut oyun servisi GeForce Now, platformuna 10 yeni oyunu dahil etti. iPhone, iPad, Android, PC, Mac, Chromebook ve TV gibi cihazlarda hizmete açık bulunan bulut oyun hizmeti, güçlü bilgisayara ihtiyaç duymadan sadece hızlı internet bağlantısı ile oyun severlere üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor.

GeForce Now'ın A'dan Z'ye tüm oyunlarını göreceğiniz kütüphanesine buradan ulaşabilirsiniz.

GEFORCE NOW BU HAFTA ÇIKACAK OYUNLAR

Honey, I Joined a Cult (14 Eylül'de dünyayla aynı anda Steam'de)

Eastward (16 Eylül'de dünyayla aynı anda Steam'de)

WRC 9 FIA World Rally Championship (16 Eylül'de dünyayla aynı anda Steam'de)

Gamedec (16 Eylül'de dünyayla aynı anda Steam ve Epic Games Store'da)

Speed Brawl (16 Eylül'de Epic Games Store'da ücretsiz)

Aragami 2 (17 Eylül'de dünyayla aynı anda Steam'de)

Aragami (Steam)

Assassin's Creed III (Ubisoft Connect)

PULSAR: Lost Colony (Steam)

Verdun (Steam ve Epic Games Store)

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