GeForce Now'a bu hafta 12 yeni oyun yayınlıyor - Haberler
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GeForce Now'a bu hafta 12 yeni oyun yayınlıyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
GeForce Now'a bu hafta 12 yeni oyun yayınlıyor

Nvidia, GeForce Now kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Yeni eklenen oyunlar arasında World War Z: Aftermath, Gas Station Simulator, Kena: Bridge of Spirits ve daha fazlası yer alıyor.

Nvidia, Eylül ayında GeForce Now bulut oyun hizmetine hangi oyunların ekleneceğini belirledi. GeForce Now kütüphanesine bu hafta 12 adet oyun ekleyeceğini duyurdu.

Nvidia tarafından sunulan üç bulut oyun servisi GeForce Now, platformuna 12 yeni oyunu dahil etti. iPhone, iPad, Android, PC, Mac, Chromebook ve TV gibi cihazlarda hizmete açık bulunan bulut oyun hizmeti, güçlü bilgisayara ihtiyaç duymadan sadece hızlı internet bağlantısı ile oyun severlere üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor.

GeForce Now'ın A'dan Z'ye tüm oyunlarını göreceğiniz kütüphanesine buradan ulaşabilirsiniz.

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GEFORCE NOW BU HAFTA ÇIKACAK OYUNLAR

  • Beyond Contact (21 Eylül'de tüm dünyayla aynı anda Steam'de)
  • Kena: Bridge of Spirits (21 Eylül'de tüm dünyayla aynı anda Epic Games Store'da)
  • Sheltered 2 (21 Eylül'de tüm dünyayla aynı anda Steam'de)
  • World War Z: Aftermath (21 Eylültüm dünyayla aynı anda Steam'de)
  • Sable (23 Eylültüm dünyayla aynı anda Steam ve Epic Games Store'da)
  • The Escapists (23 Eylül'de Steam'de ücretsiz)
  • Darwin Project (Steam)
  • EVE Online (Epic Games Store)
  • Gas Station Simulator (Steam)
  • Miscreated (Steam)
  • Professional Fishing (Steam)
  • Zanki Zero: Last Beginning (Steam)

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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