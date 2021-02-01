Gedson Fernandes Galatasaray'da! Gedson Fernandes kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gedson Fernandes hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray Spor Kulübü, Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transfer olduğunu resmen açıkladı. Bunun üzerine Galatasaray taraftarları transferin detaylarını ve Gedson Fernandes kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gedson Fernandes hangi takımlarda oynadı? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte detayları!

Orta Saha mevkisinde oynayan Portekizli futbolcu Gedson Carvalho Fernandes bugün resmi olarak Galatasaray'a transfer oldu! Benfica'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymeye başlayan Fernandes, bugün İstanbul'a ulaştı. Peki, Gedson Fernandes Galatasaray'da! Gedson Fernandes kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gedson Fernandes hangi takımlarda oynadı? İşte transfer detayları!

GEDSON FERNANDES KİMDİR?

Gedson Fernandes, 9 Ocak 1999 yılında Portekiz'in São Tomé şehrinde doğdu ve 22 yaşındadır. Orta Saha mevkisinde oynayan São Tomé ve Príncipe asıllı Portekizli futbolcu Fernandes, Benfica'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymeye başladı. Gedson Fernandes boyu 1,84'tür.

São Tomé'de doğan Fernandes, kariyerine 2008 yılında Portekiz'de SC Frielas takımında başladı. Bir yıl sonra SL Benfica'nın genç takımına transfer oldu ve 2017 yılında rezerv takıma yükseldi. Aynı yıl 11 Şubat'ta ilk profesyonel maçına Benfica B formasıyla ligde 4-2 yendikleri Desportivo das Aves karşısında çıktı.

2018-19 sezonunda Benfica'nın as takımına yükseldikten sonra Fernandes, ilk maçına 7 Ağustos 2018 tarihinde Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda evinde 1-0 yendikleri Fenerbahçe karşısında çıktı. Bir hafta sonra, deplasmandaki ikinci ayak maçında 26. dakikada 1-1'lik beraberliğin açılış golünü attı ve Benficanın play-off turuna yükselmesine katkıda bulundu.

Fernandes, 15 Ocak 2020 tarihinde 18 aylığına Premier League kulübü Tottenham Hotspur'a kiralandı. Premier League'deki ilk maçına 0-0 berabere kaldıkları Watford deplasmanında çıkarken, 80. dakikada oyuna dâhil oldu.

31 Ocak 2021 Pazar günü saat 20:20'de Galatasaray futbolcunun geçici transferini KAP'a duyurdu.