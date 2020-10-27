Gediz gençlik merkezine EBA erişim noktası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gediz gençlik merkezine EBA erişim noktası

27.10.2020 11:58 | Son Güncelleme: 27.10.2020 12:01
Gediz gençlik merkezine EBA erişim noktası

KÜTAHYA(İHA)Kütahya'nın Gediz Belediyesi evinde internet erişim sıkıntısı yaşayan öğrencilere Gediz Gençlik Merkezi'nde uzaktan eğitime katılım imkanı sunuyor.

KÜTAHYA(İHA)Kütahya'nın Gediz Belediyesi evinde internet erişim sıkıntısı yaşayan öğrencilere Gediz Gençlik Merkezi'nde uzaktan eğitime katılım imkanı sunuyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ın talimatıyla Adnan Menderes Yaşam Parkı Gediz Gençlik Merkezi'ne Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders sınıfları oluşturdu. Evlerinde internet olmayan, bilgisayar olmayan ya da sorun yaşayan öğrenciler, bu sınıflara gelerek canlı derslere katılabilecek.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Covid-19 ile mücadele kapsamında uzaktan eğitim alan öğrencilere destek olunması noktasında gençlik merkezimiz üzerinden bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Her zaman eğitimin destekçisi olan belediyemiz tarafından pandemi nedeniyle eğitimin uzaktan yapıldığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'na giriş imkanı bulamayan öğrenciler için Gediz Gençlik Merkezi'ni hazırlayarak, öğrencilerin en sağlıklı şekilde eğitimlerine devam edebilmesi için dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. "Tabletini Bilgisayarını alda gel" kampanyası kapsamında masalar sosyal mesafeye uygun olarak düzenlendi. Gençlerimiz; maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gönül rahatlığı ile Gediz Gençlik Merkezimizde derslerini takip edebilecekler. Evinde internet erişimi sıkıntısı yaşayan tüm öğrencilerimizi Gediz Gençlik Merkezine bekliyoruz" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aslı Enver Şevket Çoruh Türkan Şoray Demet Özdemir
Spor Samatta Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Eddie Newton
Daha Fazla Hatay Patlama İskenderun Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gediz gençlik merkezine EBA erişim noktası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 12:01:43. #1.15#
title