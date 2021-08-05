Gediz'deki lavanta bahçesine yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gediz'deki lavanta bahçesine yoğun ilgi

Gediz'deki lavanta bahçesine yoğun ilgi
Anadolu Ajansı / Ergün Caran - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesinde belediye tarafından Adnan Menderes Yaşam Parkı'ndan lavanta kokuları yayılıyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde belediye tarafından Adnan Menderes Yaşam Parkı'ndan lavanta kokuları yayılıyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçeyi her zaman canlı tutmak için çalıştıklarını, yapılan peyzaj çalışmalarının güzel sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi.

İlçeyi daha da yeşil bir görüntüye kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Akçadurak, şunları kaydetti:

"Peyzaj çalışmaları kapsamında Adnan Menderes Yaşam Parkı'na dikilen lavantaların açmasıyla yaşam parkımız adeta rengarenk oldu. Çiçeğinin hoş kokusu, arıların polen almak için uğrak çiçeklerinden olan lavantalar çiçekleri çevrelerine yaydıkları güzel kokularla salgın döneminde vatandaşlarımızın beğenisini kazanarak büyük ilgi görüyor."

Gediz'deki lavanta bahçesine yoğun ilgi
Gediz'deki lavanta bahçesine yoğun ilgi
Gediz'deki lavanta bahçesine yoğun ilgi
Gediz'deki lavanta bahçesine yoğun ilgi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Haluk Levent Gülben Ergen
Spor Mesut Özil Metin Oktay Caner Erkin Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gediz'deki lavanta bahçesine yoğun ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 14:46:15. #1.16#

title