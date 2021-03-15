Gediz'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı
15.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:49
Kütahya'nın Gediz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl ve İlçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, Aksaklar köyünde M.K'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 700 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran