Gediz'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.



Kaza, Gediz-Kütahya karayolunun 4.kilometresinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, İsmail Coşkun Çakır yönetimindeki 43 PF 715 plakalı otomobil, Kütahya'dan Gediz istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak karşı şeride geçti.



Kazada, araç sürücüsü İsmail Coşkun Çakır ve aynı araçtaki yolcu olarak bulunan Zeynep Akpınar, Ayşe Çakır, aynı ismi taşıyan Ayşe Çakır, Hamide Çakır ve Hamide Akpınar yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarlr Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (RB-EFE) - KÜTAHYA