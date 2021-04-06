Gediz'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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Gediz'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Ergün Caran - Haberler | Güncel
Gediz'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü ile annesi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü ile annesi yaralandı.

Mediha Canbalık yönetimindeki 43 LA 563 plakalı otomobil, Gediz-Uşak kara yolu Jandarma Kavşağı'nda, Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 34 CFJ 691 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile annesi Melek Canbalık 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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