Gediz'de lavantalar yaşam parka ayrı güzellik kattı

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından Adnan Menderes Yaşam Parkı'na yapılan lavanta bahçesi görenleri mest ediyor.

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından Adnan Menderes Yaşam Parkı'na yapılan lavanta bahçesi görenleri mest ediyor.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçeyi her zaman canlı tutmak için çalıştıklarını, yapılan peyzaj çalışmalarının güzel sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi.

İlçeyi günden güne daha da yeşil bir görüntüye kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Peyzaj çalışmaları kapsamında Adnan Menderes Yaşam Parkı'na dikilen lavantaların açmasıyla yaşam parkımız adeta rengarenk oldu. Çiçeğinin hoş kokusu, arıların polen almak için uğrak çiçeklerinden olan lavantalar çiçekleri çevrelerine yaydıkları güzel kokularla salgın döneminde vatandaşlarımızın beğenisini kazanarak büyük ilgi görüyor." İfadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı