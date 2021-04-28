Gediz'de larva öncesi haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı
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Gediz'de larva öncesi haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Gediz'de larva öncesi haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ergün Caran - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, vatandaşların yaz mevsimini daha rahat geçirmesi amacıyla dere kenarlarında larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışması başlatıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, vatandaşların yaz mevsimini daha rahat geçirmesi amacıyla dere kenarlarında larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaptığı açıklamada, yaz ayları öncesinde haşere ve sineklerin larvalama döneminde yoğun bir ilaçlama programını başlattıklarını söyledi.

Çalışmaların periyodik program çerçevesinde aralıksız devam edeceğini belirten Akçadurak, şunları kaydetti:

"İlçenin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini bir yandan başarıyla sürdüroruz. Bahar aylarında da sivrisinek ve haşerelere karşı halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığın kontrol altına alınması amacıyla veteriner hekimliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığından onaylı, ruhsatlı çevreye zararsız larva sitler kullanarak ilçemizde bulunan dere yataklarında larva ilaçlamaları aralıksız sürdürüyoruz."

Akçadurak, yapılan ilaçlama çalışmalarında diğer canlılara zarar verilmediğini ilaçlama ile karasinek, sivrisinek ve diğer haşerelerden kaynaklanan hastalıkların önlenmesinin amaçlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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