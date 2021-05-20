Gediz'de hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanları tedavi ediliyor
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Gediz'de hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanları tedavi ediliyor

Gediz'de hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanları tedavi ediliyor
Anadolu Ajansı / Ergün Caran - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının belediye ekiplerince tedavi edildiği bildirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının belediye ekiplerince tedavi edildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaptığı açıklamada, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sokaktaki hayvanların daha sağlıklı bir hayatı olması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Hayvanların sağlıklı yaşam hakkının sağlanmasını amaçladıklarını vurgulayan Akçadurak, "Ekiplerimiz yıl boyunca yaralı, hasta ve kötü durumdaki sahipsiz sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri başta olmak üzere tedavileri ve paraziter mücadelesi yapılıyor. Bakım ve tedavileri tamamlananlar tekrar alındıkları ortama bırakılarak rehabilitasyonları tamamlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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