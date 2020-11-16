Eski fabrika arazisinde erkek cansız bedeni bulundu
16.11.2020 20:18 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:48
Kütahya'da, eski fabrika arazisinde bir erkek cansız bedeni bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede cansız bedenin bir asker firarisine ait olduğu tespit edildi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde eski fabrika arazisinde bir erkek cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Dayınlar Mahallesi'nde atıl durumda bulunan fabrika arazisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİN ASKER FİRARİSİNE AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Ekiplerin yaptığı incelemede cansız bedenin D.M.C isimli bir asker firarisine ait olduğu tespit edilirken, şahsın ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Cansız beden, yapılan incelemelerin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı