Eski fabrika arazisinde erkek cansız bedeni bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski fabrika arazisinde erkek cansız bedeni bulundu

16.11.2020 20:18 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:48
Eski fabrika arazisinde erkek cansız bedeni bulundu

Kütahya'da, eski fabrika arazisinde bir erkek cansız bedeni bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede cansız bedenin bir asker firarisine ait olduğu tespit edildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde eski fabrika arazisinde bir erkek cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Dayınlar Mahallesi'nde atıl durumda bulunan fabrika arazisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİN ASKER FİRARİSİNE AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı incelemede cansız bedenin D.M.C isimli bir asker firarisine ait olduğu tespit edilirken, şahsın ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cansız beden, yapılan incelemelerin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şafak Sezer Didem Soydan Hazar Ergüçlü Mustafa Topaloğlu
Spor Mert Günok Deniz Türüç Lance Stroll Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Cuma Medya Milli Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski fabrika arazisinde erkek cansız bedeni bulundu - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 21:22:10. #1.15#
title