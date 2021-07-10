Gediz'de 2 dekarlık otluk alan yandı
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Gediz'de 2 dekarlık otluk alan yandı

Gediz'de 2 dekarlık otluk alan yandı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Altıntaş - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Gediz Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (GOSB) fabrikalara yakın bir bölgede çıkan yangında, 2 dekarlık otluk alan yandı.

KÜTAHYA'nın Gediz Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (GOSB) fabrikalara yakın bir bölgede çıkan yangında, 2 dekarlık otluk alan yandı. Yangın, bölge sakinleri arasında paniğe yol açtı.

Gediz Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın otluk alanda saat 15.00 sıralarında  henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın Gediz Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika ve işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken,  2 dekarlık otluk alanın yandığı belirlendi.


Gediz'de 2 dekarlık otluk alan yandı
Gediz'de 2 dekarlık otluk alan yandı
Gediz'de 2 dekarlık otluk alan yandı
Gediz'de 2 dekarlık otluk alan yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Altıntaş

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