Geçmişten günümüze makyaj değişimi! Doksanlar makyaj stili! 80'ler makyaj stili! 70'ler makyaj stili!

Her dönem değişen makyaj stilleri, bir öncekinden farklı ilerledi. Makyaj stilleri tarih boyunca değişim gösterdi. Kullanılan ürünler, yapılış teknikleri, yüzde ön plana çıkartılan bölgeler değişim gösterdi. Geçmişten günümüze makyaj değişimi! doksanlar makyaj stili! 80'ler makyaj stili! 70'ler makyaj stili!

Hepimizin merak edip araştırdığı tarihteki makyaj uygulamaları nasıldı. Kimi zaman buğulu gözler, kimi zaman abartılı makyajların zirvede olduğu makyaj stilleri haberimizde. Geçmişten günümüze makyaj değişimi! doksanlar makyaj stili! 80'ler makyaj stili! 70'ler makyaj stili!

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MAKYAJ DEĞİŞİMİ

60'lar makyaj stili

60'lı yıllarda makyajın temel öğesi büyük gözler. Büyük gözler için beyaz kalem kullanımının kullandığı görülmektedir. 60'lı yıllar makyajında buğulu gözler ve göz kapağını kaplayan farlar dikkat çekmekte. 60'lı yılların efsane ismi Gönül Ceylan Ece makyajını incelediğimizde yoğun siyah kalem ve rimelin olduğu görülmekte.

70'ler makyaj stili

70'li yıllar 60'lı yıllara göre, eyeliner ve kontür daha kullanılmaya başlandı. Gözleri daha çekik gösteren yoğun makyajlar tercih edildi. 70'lerde kırmızı ruj ve allık ikilisi yoğun olarak kullanıldı. 70'ler ikonları arasındaOyuncu, şarkıcı ve söz yazarı Olivia Newton yer almakta. Kabarık saçları, yoğun siyah göz makyajı Olivia Newton stilinde ilk dikkat çeken detaylar arasında. Bianca Jagger, 70!li yıllarda yeni akımın öncülerinde biri oldu. Düğününde giydiği gelinlik uzun yıllar konuşuldu. Siyah saçlarını siyah makyaj ile tamamlamıştır.

80'ler makyaj stili

Turuncuların hakim olduğu 80'ler makyajında ruj ve far rengarenk.Canlı ve parlak mavilerin, yeşillerin ve pembelerin abartılı bir şekilde bir arada kullanıldığı makyaj stilleri büyük vatkalı ceketler ile tamamlanır. 80'lerde kaşlar kalın ve dağınık. 80'de en önemli moda ikonları arasında Joan Collins, Diana Spencer yer almaktadır.

90'lar makyaj stili

90'lar makyaj tekniklerinin ve ürünlerinin en değiştiği zaman dilimi. 90'lı yıllarda makyaj abartı ve renkli olarak kullanıldı. Göz, dudak, yanakların renkli ve abartılı boyanması olarak bilinen 90'lı yıllarda kaşlarda değişime gitti. Kalın kaşların yerini ince kaşlar aldı.

2000'ler makyaj stili

Simlerin hayatımıza girdiği zaman olarak bilinen 2000'ler, fondoten üstüne sürülen pudra ile kalın tabaka oluşturmaktı. Dağıtılmamış allıklar ilk göze çarpan detaylar arasında.