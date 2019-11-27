Geçmişten Geleceğe Öğretmen paneli gerçekleşti

27.11.2019 09:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:34

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesinin düzenlediği 'Geçmişten Geleceğe Öğretmen' konulu panel gerçekleştirildi.



Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'ndaki panele, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Panelin moderatörlüğü yapan emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Türkoğlu 'Geçmişten Geleceğe Öğretmen' konulu sunumunda,1929 yılında Millet Mektepliği Baş Öğretmen unvanının Mustafa Kemal Atatürk'e verildiğini belirterek öğretmenliğin ve eğitim sisteminin tarihsel süreçteki önemli hususlarını katılımcılarla paylaştı.



Rehberlikte Bireye Saygı ve Ekip Çalışması Esastır



Aydın Efeler Ortaokulu Müdürü Rehberlik Uzmanı Fuat Dündar, "Eğitim Kurumlarında Rehberlik Hizmetleri" konulu sunumunda, rehberlikte bireye saygının ve ekip olarak çalışmanın esas olduğuna vurgu yaptı. Öğretmenlik ve rehberlik mesleğine yüzyıllar öncesinden bu yana önem verildiğini belirten Dündar "8. yüzyılda özel gereksinimli bireyleri topluma kazandırmak için kurumlar açmışız. Müzikle tedaviyi geliştirmiş bir coğrafyadan geliyoruz. Biz bu işi en iyi şekilde icra edebilecek potansiyele sahip bir milletiz" diyerek çocuklarımızı eğitirken nezaketi, ahlaki ve evrensel değerleri ihmal etmeden yetiştirmemiz gerektiğinin altını çizdi.



Birleştirilmiş Sınıflarda Yardımlaşma Oldukça Önemli



Çine Cumalı İlkokulu Öğretmeni Halil Odabaşı, 'Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları' konulu sunumunda günümüzde öğrenci yetersizliği sebebiyle okulların birleştirildiğini, bu okullarda çalışırken yardımlaşmanın oldukça önemli olduğunu belirterek,taşımalı eğitim ve birleştirilmiş sınıf uygulamaları hakkında dinleyicilere bilgi verdi.



Öğretmenler Öğrenci Odaklı Olmalı



TED Ege Koleji Okul Müdürü Kurucu Temsilcisi Ahmet Şaba, " Günümüzün öğretmenleri azimli, özgüvenli, bireysel iletişimi yüksek, egosuz ve samimi olmalı. Bütün bunların yanında öğretmenlerin, öğrenci odaklı olması gerekli ve güncel eğitim bilgilerine ve metotlarına hakim olması gerekiyor" ifadelerini kullanarak ideal öğretmenin özelliklerini aktardı.



Soru cevap bölümünün ardından, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cumali Öksüz panelistlere çiçek ve teşekkür belgesi verdi.



Panel, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA