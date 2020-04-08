"Geçmişten Geleceğe Kayseri Mutfağı" online erişime açıldı Şef Yunus Emre Akkor'un "Gourmand Cookbook Awards" yerel mutfaklar kategorisinde "Dünyanın En İyisi" ödülüne layık görülen kitabı online erişime açıldı.

Şef Yunus Emre Akkor'un "Gourmand Cookbook Awards" yerel mutfaklar kategorisinde "Dünyanın En İyisi" ödülüne layık görülen kitabı online erişime açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl ekim ayında yayımlandı "Geçmişten Geleceğe Kayseri Mutfağı", belediyenin internet sitesinden kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

Eser, Kayseri mutfağının geleneksel yemeklerinin özgün tariflerini kayıt altına alırken, bugün yaşamaya devam eden mutfağın Hititlere kadar uzandığını gösteriyor.

Ramazan Çakmakcı'nın editörlüğünde hazırlanan kitap, Kayseri mutfağının binlerce yıldır kesintisiz yaşayan çok az sayıdaki yerel mutfaktan biri olduğunu gözler önüne seriyor.

Kitapta, Kayseri tarihinin yanı sıra çorbalar, ana yemekler, ekmekler, sucuk, pastırma, mantı ve yöresel kap, kacak gibi birçok konuda bilgiler yer alıyor.

Yaklaşık 300 sayfadan oluşan kitaba, "https://www.kayseri.bel.tr/uploads/pdf/kayseri_mutfagi.pdf" adresinden ücretsiz olarak ulaşılabiliniyor.

Kaynak: AA