"Geçmişin Saklı Mirası Edremit Tayyareleri" konferansı düzenlendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 77. Uluslararası Sivil Havacılık Günü kapsamında "Geçmişin Saklı Mirası Edremit Tayyareleri" konulu konferans verildi.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan Körfez Havacılık Topluluğunca yüksekokulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, orduya en fazla uçak bağışlayan ilçe olarak tarihi kayıtlarda yer alan Edremit'te bu farkındalığın oluşması ve bu mirasın anılması hedeflendiği bildirildi.

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, konferansta yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Soykan, Balkan Savaşları'ndan sonra Enver Paşa'nın emriyle 1914 yılında İstanbul-Kahire arasında uçuş planlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Türk havacılığının ilk şehitlerin verildiği hava seferi, farklı nedenler ile bir türlü gerçekleşemedi. Türk havacılarının kabiliyetlerini dünyaya göstermeyi hedefleyen seferlerin birinde Küçükkuyu yakınlarına düşen ve zarar gören uçağın pilot ve rasıtı (ilk uçan) olan Salim ve Kemal beylere Edremit halkı bağrını açmış ve Edremit adını verdikleri Bleriot XI marka bir uçağı orduya hediye etmişlerdi. Hediye edilen uçak daha sonra Kahire ve İskenderiye seferlerini başarıyla gerçekleştirmişti. 1914-1932 yıllarında ordusuna toplamda 9 tayyare bağışlayan Edremit bu alanda bir ilke imza atmıştı."

Konferansa, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasar Arslan, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, uçuş okulları yetkileri ve öğrenciler katıldı.