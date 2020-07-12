'Geçmişime sünger çektim' diyen ünlü model podyumlara geri dönüyor Koronavirüs salgını boyunca evine kapanan ünlü manken Senem Kuyucoğlu 'Az buz birşey atlatmadım, podyumlara geri dönüyorum' dedi







Covid-19 salgını ile birlikte uzun süredir ortalıkta görünmeyen son yılların başarılı mankenlerinden Senem Kuyucuoğlu'ndan mesaj var. "Hayata kaldığım yerden yeniden başlıyorum" diyen Kuyucuoğlu "Geçmişe sünger çektim. Üstümdeki yükleri attım, podyumlara geri dönüyorum, üstelik kilo da verdim" dedi.

Kaynak: Snob Magazin