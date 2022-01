'GEÇİP GİDERKEN ANILARDA' karma sergisi sanatseverlerle buluştu

'GEÇİP GİDERKEN ANILARDA' karma sergisi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sanatseverle buluştu. Küratörlüğünü Hülya Düzenli'nin üstlendiği sergi 7 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek. İnsanlığın tüm deneyiminin hafızaya bağlı olduğunu söyleyen Hülya Düzenli serginin açılış konuşmasında, "Hafıza olmasa deneyimlerimizden geriye hiçbir şey kalmaz. İnsanın ya da toplumların hatta insanlığın, dünü, bugünü ve geleceği anıların sürekliliği üzerine kuruludur" dedi.

Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'GEÇİP GİDERKEN ANILARDA' karma sergisine Bahar Bayrak, Berna İkbal, Can Berk Koç, Ceren Ongan, Ceyda Canay Malgaltepe, Çiğdem Şener, Çiğdem Üner, Didem Germen, Doğan Tanju, Ece Aktaş Orak, Elanur Kaya, Elif Aslan, Gülşah Kalebaş, Işın Avcıoğlu, İnci Kaymak, İvet Adut, Jale Kudatgobilik, Meral Bilkay, Murat Tiraki, Müjde Kılıçkıran, Nazlı Temürlenk, Nilgün Kızılsümer, Nilüfer Adam, Nuran Atahan, Özden Tür, Özlem Taşçı, Seda Avunca, Selma Sarmusak, Serpil Kırca, Sıla Güven, Simden Yavuzkal ve çok sayıda davetli katıldı.

İNSANI HAFIZASI OLMADAN DÜŞÜNMEK İMKANSIZDIR

Küratör Hülya Düzenli sergiye ilişkin yaptığı konuşmada, İnsanın her yaşında, toplumların her zaman diliminde kaydedilmiş geçmişlerine başvurulmuştur. Bu nedenle içinde bulunulan 'an' hep geçmişten gelir, geçmişten etkilenir. Bir insanı, hafızası olmaksızın düşünmek olanaksızdır. Hafızasını kaybetmek, hafızanın kaybettirilmesi, yeni ve farklı bir hafıza yaratmak vb. durumlar bugün özellikle toplum mühendisliğinin en çok kullandığı özelliklerdir. Öğrenilen, işitilen, görülen, hissedilen, kısaca dış çevreden alınan bilgileri, yaşananları, konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza…Zihnimiz, tıpkı bir bilgisayarın korunan tüm bilgilerin gerektiğinde erişilebilir sığacı gibi gerektiğinde ulaşılabilir bir sisteme sahip olmalıdır. Böylece doğru ve iyi işleyen bir yapı oluşacaktır" diye konuştu.