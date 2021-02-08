Geçim mücadelesinde eşine omuz veren kadın berber, tıraşa estetik kattı

Ordu'da yaşayan Filiz Gürkan, 6 ay önce açtıkları berberde eşiyle omuz omuza çalışıyor.

Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bayan kuaförü cilt bakımı bölümünden 2004'te mezun olan Gürkan, bir süre kadın kuaförü yanında çalıştı.

Gürkan, 14 yıl önce evlenip çocuk sahibi olunca mesleğine ara verdi.

Bu süreçte iki çocuğunu büyüten Gürkan'ın 23 yıllık berber eşi Olgun Gürkan, yaklaşık 6 ay önce kendi dükkanını açtı.

Eşinin yanında yeniden çalışmaya başlayan Filiz Gürkan, eşiyle omuz omuza çalışma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

35 yaşındaki Filiz Gürkan, AA muhabirine, evlenmeden önce eşiyle birlikte dükkan açma planları yaptıklarını ancak bir türlü hayata geçiremediklerini söyledi.

Gürkan, eşinin kısa bir süre önce kendi iş yerini açmaya karar verdiğini ve erkek kuaföründe çalışmakla baş edip edemeyeceğine yönelik kaygılarını aşarak mesleğe döndüğünü dile getirdi.

Mesleğine uzun süre ara verdiği için ilk etapta bazı korkular yaşadığını anlatan Gürkan, "14 sene sonra eşim bana, 'Filiz saç yıka.' dedi. Bir beyefendinin saçını yıkamamı istedi. Benim elim ayağım titredi. 'Ben yapamam.' dedim. Sonra düşündüğümde, 'Ben bunu yapmak zorundayım, eşim bana güvenmiş ve beni buraya aldı.', elim ayağım titreye titreye o saçı yıkadım." diye konuştu.

Zamanla meslekte kendisine olan güveninin geldiğini ve işini severek yaptığını belirten Gürkan, "Bir bayan olarak erkeğin karşısına geçtiğim zaman onlar, 'Bu yapamaz.' gibi düşünüyor ama tıraş veya bakımlar bittiğinde geri dönüşler çok güzel oluyor. Çoğu kişi 'Filiz abla bu işi çok güzel yapıyor, memnunum.' diyor. Allah'ıma şükürler olsun, onlara da çok teşekkür ediyorum. Kendimle, eşimle ve mesleğimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"'Bu kadının bir erkek berberinde ne işi var?' diye düşünceler var"

Gürkan, dükkana ilk defa gelen müşterilerin, erkek kuaföründe kadın gördüklerinde çok şaşırdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlk defa gelenlerin çok şaşkınlığı oluyor. Bazen yaşlı insanların bana karşı tuhaf bir bakışı oluyor, 'Bu kadının burada ne iş var?' diyebiliyorlar. Yoldan geçenlerin bile dikkatini çekiyor. 'Bu kadının bir erkek berberinde ne işi var?' diye düşünceler var. Ama ben bunlara alıştım. Herkes alıştı, hiçbir müşterimizle de artık yabancılığımız olmuyor. Herkes beni gördüğünde selam veriyor. Biz burada bir aileyiz."

Eşi başkasının yanında berberlik yaptığında maddi anlamda bazı sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Gürkan, şu anda kendi kazancıyla evin eksiklerini gördüğünü, çocuklarının ihtiyacını karşıladığını belirtti.

Gürkan, saç kesiminin yanı sıra cilt bakımı yaptığını, özellikle salgın dolayısıyla dükkanın temizliğine çok dikkat ettiğini ve belirlenen tedbirlere de uyduğunu söyledi.

38 yaşındaki Olgun Gürkan ise eşiyle birlikte çalıştığı için çok mutlu olduğunun altını çizerek, "Bir bayanın elinin değdiği yer her zaman temiz olur". şeklinde olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.

Evlerinin geçimi için eşinin önemli katkı sunduğunu kaydeden Gürkan, "Eşinin olduğu yerde mutluluk vardır. Yeter ki eşinize sadık olun ve sahip çıkın. Beraber çalışmaktan dolayı memnunum. Herkese de tavsiye ederim. Yanında başkasını çalıştıracağına önce kendi eşini çalıştırmak daha iyi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli