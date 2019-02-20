Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında
Aydın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Aydın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Aydın'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi:
Aydın Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Savaş (Cumhur İttifakı)
Bozdoğan: Ufuk Altıntaş (Cumhur İttifakı)
Buharkent: Mehmet Erol (Cumhur İttifakı)
Çine: Celal Özden (Cumhur İttifakı)
Didim: Mümin Kamacı (Cumhur İttifakı)
Kuşadası: Fuat Akdoğan (Cumhur İttifakı)
Koçarlı: Nedim Kaplan (Cumhur İttifakı)
Kuyucak: Metin Ertürk (Cumhur İttifakı)
Köşk: Nuri Güler (Cumhur İttifakı)
Sultanhisar: Ertegün Ünal (Cumhur İttifakı)
Yenipazar: Suat Menderes (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Aydın Büyükşehir Belediyesi: Özlem Çerçioğlu (Millet İttifakı)
Efeler: Mehmet Fatih Atay (Millet İttifakı)
Didim: Deniz Atabay (Millet İttifakı)
Kuşadası: Ömer Günel (Millet İttifakı)
Söke: Levent Tuncel (Millet İttifakı)
Bozdoğan: Tümer Apaydın (Millet İttifakı)
Koçarlı: Mutlu Öztürk (Millet İttifakı)
Karacasu: Mustafa Büyükyapucu (Millet İttifakı)
Sultanhisar: Osman Yıldırımkaya (Millet İttifakı)
Karpuzlu: Tuğrul Ozan (Millet İttifakı)
Yenipazar: Mehmet Yüsran Erden (Millet İttifakı)
Çine: Enver Salih Dinçer (Millet İttifakı)
Germencik: Fuat Öndeş (Millet İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
İncirliova: Fikret kaya
Köşk: Tayfun Suh
Nazilli: Eşref Tunç
Milliyetçi Hareket Partisi
Nazilli: Haluk Alıcık (Cumhur İttifakı)
Efeler: Ümmet Akın (Cumhur İttifakı)
Söke: Beliğ Azbazdar (Cumhur İttifakı)
İncirliova: Gürşat Kale (Cumhur İttifakı)
Germencik: İsmet Akın (Cumhur İttifakı)
Karacasu: Zeki İnal (Cumhur İttifakı)
Karpuzlu: Hilmi Dönmez (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Nazilli: Kürşat Engin Özçam (Millet İttifakı)
Buharkent: Yusuf Vural (Millet İttifakı)
Köşk: Veli Tuna (Millet İttifakı)
İncirliova: İsmail Kule (Millet İttifakı)
Kuyucak: Kemal Emir (Millet İttifakı)
Vatan Partisi:
Aydın Büyükşehir Belediyesi: Yalçın Büyükdağlı
Yenipazar: Mehmet Babacan
Kuyucak: İrfan Ülkü
Karacasu: Mehmet Ali Çiçek
Nazilli: Afet Gök Heuschele
Bozdoğan: Uğur Ayka
Buharkent : Can Karabalcı
Sultanhisar : Numan Terzioğlu
Köşk: Osman Terzi
Efeler : Gökhan Doğan
Karpuzlu: Tevfik Uslu
İncirliova: Zerrin Tosun
Koçarlı : Onur Altınkaynak
Germencik: Veli Gelir
Söke: Mehmet Baydoğan
Kuşadası: İbrahim Ergün
Didim: Deniz Pekşen
Çine: Bahti Akar
Aydın Büyükşehir Belediyesi: Fatih Karahan
Demokratik Sol Parti
Aydın Büyükşehir Belediyesi: Süleyman Hışıroğlu
Efeler: Mesut Özakcan
Söke: Süleyman Toyran