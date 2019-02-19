Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Tunceli'de, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Tunceli'de, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Tunceli Merkez : Gökhan Arasan

Çemişgezek : Metin Levent Yıldız

Pertek : Recai Vural

Mazgirt : Murat Becerekli

Ovacık : Turhan Kılıç

Pülümür : Şevket Tanık

Hozat : Songül Acar

Nazımiye : Erkan Özdoğan

Cumhuriyet Halk Partisi

Tunceli Merkez: Yusuf Kenan Aydın

Çemişgezek : Ali Rıza Özçelik

Pertek : Ruhan Alan

Mazgirt : İsmail Toprak

Ovacık : Mustafa Sarıgül

Pülümür : Müslüm Tosun

Hozat : Seyfi Geyik

Nazımiye : Cafer Kırmızıçiçek

Halkların Demokratik Partisi

Tunceli Merkez : Nurşat Yeşil

Çemişgezek : Sinan Biçici

Pertek : Erdoğan Gürbüz

Mazgirt : Ali Ekber Saratlı

Ovacık : Serpil Argın

Pülümür : Gürol Yılmaz


Hozat : Nesim Ateş

Nazımiye : Özkan Arslan

Milliyetçi Hareket Partisi

Tunceli Merkez : Mücella Saler

Türkiye Komünist Partisi

Tunceli Merkez : Mehmet Fatih Maçoğlu

Mazgirt : Derya Öz

Ovacık : Hayati Güngören

Pülümür : Birgül Ateş Çiçek

Hozat : Yılmaz Cesur

Saadet Partisi

Tunceli Merkez : Dursun Gök

Ovacık : Mehmet Emre Kutluca

Kaynak: AA
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