Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Sinop'ta, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Kentte siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Sinop merkez (Cumhur İttifakı): Ali Çöpçü

Boyabat: Şefik Çakıcı

Erfelek: Mehmet Uzun

Ayancık: Recep Ak

Gerze: Cevat Şensoy

Saraydüzü: Hasan Peker

Durağan: Ahmet Kılıçaslan

Dikmen: Adnan Acar

Türkeli: Veysel Şahin

Cumhuriyet Halk Partisi

Sinop Merkez (Millet İttifakı): Barış Ayhan

Dikmen (Millet İttifakı): Saim İstanbullu

Gerze: Osman Belovacıklı

Erfelek (Millet İttifakı): Muzaffer Şimşek

Ayancık (Millet İttifakı): Hayrettin Kaya

Durağan: Mustafa Eker

Milliyetçi Hareket Partisi

Türkeli: Halil Dilek Özcan

Durağan: Fehmi Dalkılıç

Saraydüzü: İbrahim Kanber

Gerze: Kerim Ulusoy

Dikmen: Vedat Dağlı

Ayancık: Özay Çetin

Boyabat: Şükrü Kaya

Erfelek: Abdurahman Gülen

İYİ Parti

Boyabat (Millet İttifakı): Hasan Kara

Gerze: Cemal Yıldız

Durağan: Ümit Demir

Saraydüzü (Millet İttifakı): Kadir Çiçek

Saadet Partisi

Sinop Merkez: Sefa Yalın

Ayancık: Cumhur Övet

Boyabat: Birol Aydın

Dikmen: Bekir Aydın

Durağan: Necati Çördükçü

Erfelek: Yücel Tuna

Gerze Mehmet Ali Yavuz

Saraydüzü: Basri Baş

Türkeli: İsmail Özcan

Kaynak: AA