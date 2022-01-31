Geceye bir söz bırak, geceyle ilgili sözler, geceye bir söz, iyi geceler sözleri nelerdir?

İnsan duygusunu dile getirir yoksa ne farkı kalır taştan. Geceyle ilgili de çok söz söylenmiştir. Kimileri geceye bir söz mottosuyla dile getirmiştir geceyle ilgili düşüncelerini kimileri de karşısındakine iyi geceler mesajı atmak için göstermiştir tüm hünerini iki satırlık mesajlarda. Bizler de sizler için geceyle ilgili en güzel ve anlamlı sözleri bir araya getirdik. İşte geceyle ilgili sözler.

GECEYE BİR SÖZ BIRAK

Bazı geceler vardır; gözlerin kapalıdır, aklın bulanık. Uyumazsın, ama uyanık da değildir zihnin. Kendi hayatının kabusundan uyanmak için uyursun…

Geceyi boş verin, hepinize iyi insanlar dilerim.

Şimdi güneşe küsüp, aya sarılma vakti.

Uyuduğumda bile dinmeyecek kadar yorgun hissediyorum.

Gündüzler kalabalık olur, geceler hep yalnız.

Herkesin derdi başkadır, gece herkes için farklı bir gökyüzüne sahiptir.

Rakı yanındakiyle içilse de kadeh aklındakine kalkar.

Gecenin sadece karanlığa ihtiyacı var, gecenin ay ışığına ihtiyacı yok. Ama Ay öyle değil, Ay geceye muhtaç, gece ise ona aşık…

Geceyi seviyoruz diye kimse kendini yıldız sanmasın.

Vakit geceye karışma vakti. Kimi sevinçleriyle, kimi dertleriyle, kimi düşleriyle... Ah dile gelse de; anlatsa yastıklar, içimizde neler var.

Bir seni bir de senin içimde uyandırdığın geceyi seviyorum. Bir sana bu aydınlığım. Yalnız sana doğuyor bu güneşim.

Gece içimde bir hece sanki. Her harfinde bir sen bir de ben var. Gece içimde korkunç bir gece…

Bu gece de dualarımla örttüm üstünü…

GECEYLE İLGİLİ SÖZLER

Şiirlerim yatak döşek, bu ara hasta.

İçimin bir zamanlar ne kadar ölü olduğunu asla bilmediler, şimdi nasıl çiçek açtığımı da asla anlamayacaklar.

Gece olduğu zaman düşünceler ana fikir olur.

Bazen iyi haberi kendine saklaman gerekiyor. Neden mi? Etrafındaki olanlar senin gerçek anlamda mutlu olduğun zaman mutlu olmuyorlar.

Beni artık derin uykulara dalmak bile rahatlatamaz.

Gece şairi olmasa da bu adam. Yazdığı tek şiir sana, her gece. Bir sana sadece.

Kokun hâlâ deniz midir?

Geceyi seviyoruz diye kimse kendini yıldız sanmasın.

Kalbinin derinliğinde sevdiysen aklınla birini unutmaya çalışma.

Artık o kadar yorgunum ki, eskiden uyuyunca geçen şeyler şimdi geçmiyor.

Çocuktum, korkardım geceden. Annem aydınlatırdı. Gün doğardı karanlıklarıma.

Öyle bir gel ki olmadığın her güne değsin.

Koca koca yangınlara kafa tutarsın da göğsünde ki mumu söndürmeye gücün yetmez.

Gece vakti huzura ulaşamamak insanı öldüren bir şeydir. Herkes uyuyor ve sen bir şey arıyorsun.

İYİ GECELER SÖZLERİ

Uykuyu unutan bir kişiye iyi geceler demek mümkün olmaz.

Araya zaman koymuş olsak bile bazı şeyler iyileşmeyecek. Sadece çok daha fazla soğukluk, kopukluk girecek araya. Zaman bazı durumlara ilaç gibi gelmiyor.

Dünyadaki en güzel şey hayal kurmak belki de. Hayal kurun, bedava.

Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin.

Her gece; Ay, gizlice yıldızı sayan sevgiliyi öper.

Gündüzümden kovsam seni geceden bana geleceğine eminim.

Vicdanına kulak ver gece sadece onunla baş başa kalmaktasınız.

Duvarları vardı odamın. İsminle nakşettiğim her gece. Ve her gece seni sordum, gökteki pencereye.

Bu akşam affınıza mağruren biraz şeyim. Efkarlıyım abiler, efkarlı…

Bir gece bir mesaj gelecek ve boş yere uykunuzdan fedakarlık yaptığınız anlayacaksınız yalnızca tek bir mesajla.

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