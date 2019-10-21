Gece yarısı yaralı köpek için seferber oldular

21.10.2019 09:40

Kütahya'nın Emet ilçesinde gece bir otomobilin çarptığı köpeği veterinere getirilerek tedavi edilmesi büyük takdir topladı.



Gece bir otomobilin çarptığı köpeğin yaralı olduğu ihbarını aldığını belirten hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu, "Gece 01.30 da kaza yapan köpeği kliniğe tedavi için getirmesi için Cemal Meral isimli vatandaşımıza telefon ederek ricada bulundum. Cemal Meral aracı ile gelip kliniğe yaralı köpeği yetiştirdi. Gece yarısı olmasına rağmen acele olarak kliniğe gelip tedavisini yapan Emet Veteriner Kliniği Hekimi Hüseyin Özer'e ve kliniğe yavruyu yetiştiren Cemal Meral'e yürekten teşekkür ederim. Köpeğin sağlık durumu zamanında yapılan müdahale sayesinde iyi" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA