Gece yarısı kendi kendine boks maçı... Bursa'da madde bağımlısı sokağa indi, mahalleyi ayağa kaldırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gece yarısı kendi kendine boks maçı... Bursa'da madde bağımlısı sokağa indi, mahalleyi ayağa kaldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Gece yarısı kendi kendine boks maçı Bursa'da madde bağımlısı sokağa indi, mahalleyi ayağa kaldırdı Bursa'da gece geç saatlerde madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç sokağa indi.

BURSA (İHA) - - Gece yarısı kendi kendine boks maçı

Bursa'da madde bağımlısı sokağa indi, mahalleyi ayağa kaldırdı

BURSA - Bursa'da gece geç saatlerde madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç sokağa indi. Etrafa zarar vererek bağıran genç, mahalleyi ayağa kaldırdı.

Olay, gece saatlerinde Nalbantoğlu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu söylenen genç sokağa indi. Etrafa zarar verip bağıran madde bağımlısı genç sokakta bulunan herkesi yataklarından kaldırdı. Rahatsız olan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Devriye halinde olan Çarşı ve Mahalle Bekçileri sesleri duyunca sokağa intikal ettiler. Bekçiler madde bağımlısı genci sokaktan uzaklaştırdılar.

Gece yarısı kendi kendine boks maçı... Bursa'da madde bağımlısı sokağa indi, mahalleyi ayağa kaldırdı

Gece yarısı kendi kendine boks maçı... Bursa'da madde bağımlısı sokağa indi, mahalleyi ayağa kaldırdı

Gece yarısı kendi kendine boks maçı... Bursa'da madde bağımlısı sokağa indi, mahalleyi ayağa kaldırdı

İhlas Haber Ajansı / Berktuğ Öncü - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title