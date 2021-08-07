Gece yarısı 'HES kodu' denetimi: Covid-19 testi pozitif çıktı, 4 bin 50 lira ceza yedi
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Gece yarısı 'HES kodu' denetimi: Covid-19 testi pozitif çıktı, 4 bin 50 lira ceza yedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gece yarısı 'HES kodu' denetimi: Covid-19 testi pozitif çıktı, 4 bin 50 lira ceza yedi Kırıkkale'de Covid-19 denetimleri kapsamında yapılan 'HES kodu' sorgusunda, PCR testi pozitif çıkan bir vatandaşa 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Gece yarısı 'HES kodu' denetimi: Covid-19 testi pozitif çıktı, 4 bin 50 lira ceza yedi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Covid-19 denetimleri kapsamında yapılan 'HES kodu' sorgusunda, PCR testi pozitif çıkan bir vatandaşa 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği, pozitif vaka artışının önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Kontrol Noktasında korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Gece yarısı yapılan denetimde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ile özel araçlarıyla seyahat eden kişilerin 'HES kodu' sorgulandı. Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolleri de gerçekleştirildi.

Bartın'dan Diyarbakır'a seyreden otomobil sürücüsü Abdulsettar Yaman'ın (38), PCR test sonucu pozitif olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Filyasyon ekipleri, insan sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle Yaman'a 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı, ardından karantinaya aldı.

Gece yarısı 'HES kodu' denetimi: Covid-19 testi pozitif çıktı, 4 bin 50 lira ceza yedi
Gece yarısı 'HES kodu' denetimi: Covid-19 testi pozitif çıktı, 4 bin 50 lira ceza yedi
Gece yarısı 'HES kodu' denetimi: Covid-19 testi pozitif çıktı, 4 bin 50 lira ceza yedi
Gece yarısı 'HES kodu' denetimi: Covid-19 testi pozitif çıktı, 4 bin 50 lira ceza yedi
Gece yarısı 'HES kodu' denetimi: Covid-19 testi pozitif çıktı, 4 bin 50 lira ceza yedi
Gece yarısı 'HES kodu' denetimi: Covid-19 testi pozitif çıktı, 4 bin 50 lira ceza yedi
Gece yarısı 'HES kodu' denetimi: Covid-19 testi pozitif çıktı, 4 bin 50 lira ceza yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan

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