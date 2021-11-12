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Gece yarısı çıkan yangında kiremit sesine uyanmasa cayır cayır yanacaktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gece yarısı çıkan yangında kiremit sesine uyanmasa cayır cayır yanacaktı

Bilecik'te 2 katlı kerpiç evde gece yarısı başlayan yangında ev kullanılmaz hala geldi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 2 katlı kerpiç evde gece yarısı başlayan yangında ev kullanılmaz hala geldi. Yangına uykuda yakalanan 70 yaşındaki ev sahibi, çatıda kiremitlerin düşme sesine uyanarak kurtuldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Erkoca köyünde 2 katlı kerpiç evde tek yaşayan Mustafa Yıldız, (70) gece 03: 00 sularında çatıdan evinin içine düşen kiremit sesine uyandı. Alt kattan hemen üst kata çıkan yaşlı adam, evin içinden yükselen alevleri görerek hemen kendini dışarı attı. Komşuların seslere uyanması sonrası hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, 2 katlı kerpiç ev yıkılarak kullanılmaz hale geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenilirken, Bilecik AFAD'a bağlı teknik ekipler olay yerinde inceleme bulundu. Ekipler Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hasar ve zarar tespit çalışmalarına başladı. - BİLECİK

Gece yarısı çıkan yangında kiremit sesine uyanmasa cayır cayır yanacaktı

Gece yarısı çıkan yangında kiremit sesine uyanmasa cayır cayır yanacaktı

Gece yarısı çıkan yangında kiremit sesine uyanmasa cayır cayır yanacaktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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